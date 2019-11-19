Лукаку раздал 5000 билетов на матч Бельгия – Кипр для благотворительных организаций

Ромелу Лукаку забил в Санкт-Петербурге четвертый гол в ворота России, это был его 52-й гол за сборную Бельгии. Месяцем ранее он забил 50-й и 51-й – в ворота Сан-Марино.

Тогда в октябре он пообещал, что, забив 50-й гол, передаст 5000 билетов в Kom op tegen Kanker (некоммерческая организация по борьбе с раком) и Diabetes Liga (организация, которая поддерживает больных диабетом). Также билеты получит фанатская организация Belgian Fan Club 1895. «Они с самого начала поддерживали нас, и вместе с нами прошли этот замечательный путь», – отметил Лукаку.