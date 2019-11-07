Представлена новая форма сборной России. В ней команда сыграет на Евро-2020
07 ноября 2019, 20:20
Сборная России показала новую форму от adidas. Вот ролик из твиттера сборной, где раскрываются все символы нового комплекта. Есть про критику, цели и сложности.
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Так представление выглядело нашими глазами. Из игроков присутствовали Маринато Гилерме, Зелимхан Бакаев, Алексей Миранчук, Рифат Жемалетдинов и Владислав Игнатьев. Юрий Дудь вел церемонию.
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