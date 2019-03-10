У России первая медаль на ЧМ по биатлону: Логинов – второй в спринте. А Самуэльссон снова злится
Александр Логинов выиграл серебряную медаль в спринте на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Спринт – гонка с двумя огневыми рубежами, на обоих наш биатлонист был точен.
Он проиграл 13,7 секунды норвежцу Йоханнесу Бо, который еще и пробежал один штрафной круг. Третье место у француза Кентена Фильон-Майе, который отстал от Бо на 16,5 секунды.
Россия не выигрывала медали в спринте на ЧМ с 2008 года, тогда «золото» досталось Максиму Чудову. Интересно, что соревнования также проходили в Эстерсунде.
«Очень рад серебру. Когда я увидел, что первые стартовые номера стреляли на лежке только на ноль, понял, что за высокие места можно бороться только при чистой стрельбе», – передает слова Логинова Sports.ru с пресс-конференции.
Также в интервью «Матч ТВ» наш биатлонист заявил, что не будет общаться с журналистами до конца чемпионата мира, поскольку «все спрашивают исключительно про допинг».
Не очень обрадовался «серебру» Логинова швед Себастьян Самуэльссон, который снова очень сильно раскритиковал российского спортсмена. «Хотел бы я, чтобы его здесь не было. Правила такие, какие есть, но я считаю, что они могли бы быть строже. Если ты был пойман на ЭПО, должен быть дисквалифицирован независимо от того, русский ты, немец или швед, или тебя зовут Логинов», – передает Dagbladet слова Самуэльссона, который в спринте финишировал лишь 29-м.
В воскресенье состоится гонка преследования, на которую Логинов уйдет вторым после Бо. Соревнование начнется в 18:30 МСК.