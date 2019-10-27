ЦСКА не забил 50% пенальти в этом сезоне РПЛ
27 октября 2019, 17:15
Еще в первом тайме матча ЦСКА и «Динамо» Никола Влашич не забил пенальти.
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Всего ЦСКА шесть раз бил пенальти в матчах этого сезона РПЛ. По три удара исполняли Федор Чалов и Никола Влашич. Вместе они забили только три мяча:
- «Локомотив»: Чалов, забил
- «Тамбов»: Чалов, не забил
- «Краснодар»: Влашич, забил
- «Урал»: Чалов, не забил
- «Ростов»: Влашич, забил
- «Динамо»: Влашич, не забил
«Что касается пенальти, у нас есть еще Влашич, который был уже заменен к моменту пенальти. В любом случае остаются Чалов и Влашич», – говорил Виктор Гончаренко об исполнителях пенальти после матча с «Уралом».
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