Мончи расторг соглашение с «Ромой». Вчера из команды ушел главный тренер
08 марта 2019, 16:06
Рамон Мончи покинул пост спортивного директора «Ромы». На этой должности он работал с апреля 2017 года.
Его место занял Фредерик Массара, а Мончи теперь ждут в «Арсенале». Именно в Лондоне он может получить следующее назначение.
Интересно, что вчера «Рома» уволила тренера Эусебио Ди Франческо. Обе отставки совпали с вылетом команды из Лиги чемпионов.
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