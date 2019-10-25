Русский арбитр Еськов показал три красных карточки в матче Лиги Европы

Это была игра «Ренн» – «ЧФР» в рамках 3-го тура Лиги Европы.

На 5-й минуте Еськов удалил вратаря «Ренна».

На 46-й минуте – полузащитника «Ренна» Камавингу. Ему 16 лет, и это его первый взрослый сезон.

«ЧФР» играл 11 на 9 почти весь второй тайм – на 82-й минуте Еськов дал вторую желтую защитнику Сушичу.