Конор Макгрегор: «Хабиб не представляет Россию. Где российский флаг после его побед?»

Конор Макгрегор дает в Москве пресс-конференцию и отвечает на главные вопросы о себе, своем бизнесе и будущих боях.

Про Хабиба тоже спросили. Передают авторы «Гола»:

«Хабиб не представляет Россию. Где российский флаг после его побед? Я не ожидаю ничего от команды Хабиба. Провокация? Я проживаю в отеле в центре Москвы. Но он вообще не в России, наверное. Это типичная черта для дагестанца».