Конор Макгрегор: «Хабиб не представляет Россию. Где российский флаг после его побед?»
24 октября 2019, 13:19
Конор Макгрегор дает в Москве пресс-конференцию и отвечает на главные вопросы о себе, своем бизнесе и будущих боях.
Про Хабиба тоже спросили. Передают авторы «Гола»:
«Хабиб не представляет Россию. Где российский флаг после его побед? Я не ожидаю ничего от команды Хабиба. Провокация? Я проживаю в отеле в центре Москвы. Но он вообще не в России, наверное. Это типичная черта для дагестанца».
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