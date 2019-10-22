По сухим матчам в сезоне АПЛ лидирует новичок лиги – Хендерсон. Тот, что арендован «МЮ» и случайно подарил победу «Ливерпулю»
«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Арсенал» в последнем матче девятого тура АПЛ. Для победы хватило одного точного удара Муссе. «Шеффилд» идет в таблице девятым с 12 очками.
«Шеффилд» – новичок лиги, но его 22-летний вратарь Дин Хендерсон сыграл уже четыре сухих матча. Он не пропустил от «Кристал Пэлас», «Эвертона», «Уотфорда» и «Арсенала». По этому показателю он лидирует вместе с вратарем «Ман Сити» Эдерсоном – у него тоже четыре сухих игры.
Но если брать в расчет сухие матчи с начала прошлого сезона, то их у Хендерсона наберется 25, а это лучший показатель среди всех голкиперов четырех главных английских лиг.
В АПЛ Хендерсону особенно удались матчи против «Борнмута» и «Уотфорда», где он сотворил несколько шикарных сэйвов. С «Арсеналом» отлично отреагировал на мощный дальний удар Джаки. Но не обошлось и без ошибки, стоившей команде очков: «Шеффилд» принимал «Ливерпуль» и проиграл из-за осечки своего вратаря.
Хендерсон принадлежит «Манчестер Юнайтед», ранее он на правах аренды играл за «Стокпорт», «Гримсби» и «Шрусбери», теперь второй сезон подряд проводит в «Шеффилде». Он – чемпион мира в составе сборной Англии U-20.
В этом сезоне Хендерсон делит седьмое место по количеству сэйвов в АПЛ (26). Лидирует же голкипер, команду которого клуб Хендерсона только что обыграл – это Бернд Лено из «Арсенала» (35).