Журналистов «СЭ» не пустили в ложу прессы на игре «Спартака». Им дали билеты на «Джокера»

Перед матчем «Спартака» и «Рубина» журналисты «СЭ» брали интервью у Доменико Тедеско. В газете нового главного тренера «Спартака» изобразили в образе Джокера – героя одноименного фильма. На сайте «СЭ» опубликовано заявление редакции по этой ситуации. Тезисы: Обижать и оскорблять Тедеско никто не хотел. Никаких ассоциаций с клоуном. Только с игральной картой и фильмом. Обложка – афиша фильма-матча с Тедеско в роли гения.

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На первой игре «Спартака» с Тедеско журналистов «СЭ» не пустили в ложу прессы. Эту ситуацию описал в инстаграме Игорь Рабинер. Вместо пропуска на трибуну им отдали билеты на «Джокера» в кино.

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