Самый невезучий немецкий защитник – Штарк. С Аргентиной не дебютировал из-за кишечной инфекции, с Эстонией – из-за травмы в отеле

24-летний защитник «Герты» Никлас Штарк уже не первый раз вызывается Йоахимом Левом в сборную Германии, но никак не может сыграть за нее свой первый матч. В октябре причины одна досаднее другой. В товарищеской игре с Аргентиной (2:2) за Германию дебютировали сразу несколько футболистов – Робин Кох, Суат Сердар, Наджем Амири и Лука Вальдшмидт. Дебют Штарка тоже планировался, но сыграть не удалось – у футболиста нашли желудочно-кишечную инфекцию. Теперь стало известно, что Штарк не сыграет и квалификационный матч с Эстонией, но причина уже новая: утром в пятницу футболист ударился о край стола, да так, что пришлось зашивать рану на голени.

Лев вызывает Штарка весь год – тот ездил в сборную в марте, июне, сентябре и октябре, но пока так ни разу и не сыграл. Как пишет немецкая пресса, это пока еще не рекорд: Рене Адлеру пришлось семь матчей ждать дебюта. «Я амбициозен, конечно, жаль, что не сыграл», – говорил Штарк в сентябре, когда смотрел матчи против Голландии и Северной Ирландии со скамейки. Последний шанс запомнить 2019-й год как дебютный в сборной у Штарка, возможно, выпадет в ноябре – там Германия сыграет два домашних матча с Белоруссией и Северной Ирландией. Мы уже писали о клубе Штарка: август был очень непростым для «Герты», а в первых четырех матчах Бундеслиги она набрала всего одно очко. Зато сейчас идет десятой и находится в четырех очках даже от зоны еврокубков – помогли три победы подряд. Но Штарк за это время больше запомнился автоголом в игре с «Шальке» и вслед за этим странной ошибкой в защите:

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