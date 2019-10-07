Тренер «Зенита» давал максимум 15% шансов победить ЦСКА. Победили

07 октября 2019, 21:45

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче Единой Лиги ВТБ. В истории «Зенита» это первая победа над ЦСКА в гостевой встрече. 

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Перед игрой с ЦСКА главный тренер «Зенита» Жоан Плаза говорил такие вещи: «Мы играем против чемпионов Европы, которые только что выиграли «Валенсию» с разницей в 20+ очков. Мы понимаем различия между нашими командами, но у нас все еще есть некоторые шансы. 5-10-15%, я не знаю, но мы постараемся расширить их даже без травмированных игроков».

Для ЦСКА это поражение уже второе в трех матчах Единой Лиги ВТБ. До этого команда проиграла «Енисею» (71:80) и обыграла ПАРМУ (89:74). За весь предыдущий сезон ЦСКА проиграл в этом турнире всего четыре раза. 

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