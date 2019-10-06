Финал Кубка Казахстана – жара! Удаления, драки, голы на последних минутах
06 октября 2019, 16:54
Сегодня прошел финал Кубка Казахстана по футболу. Играли «Кайсар» и «Атырау». Было очень весело:
• 67 минута: «Атырау» забивает.
• 70 минута: удаление игрока «Кайсара».
• 71 минута: драка между футболистами.
• 72 минута: драка на трибуне между болельщиками.
• 89 минута: «Кайсар» сравнивает.
• 93 минута: удаление игрока «Атырау».
• 122 минута: «Кайсар» забивает за секунды до серии пенальти.
«Кайсар» впервые в истории выиграл Кубок Казахстана.
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