Суарес забил в этом сезоне ЛЧ два гола: столько же, сколько за два предыдущих
03 октября 2019, 00:53
Лига чемпионов 2017/18:
- Единственный гол Суареса – в четвертьфинале в ворота «Ромы».
- Помимо гола, у Суареса четыре ассиста.
- Всего уругваец сыграл 10 матчей: 6 в группе и 4 в плей-офф.
Лига чемпионов 2018/19:
- Суарес не забивает до полуфинала: теперь один гол получает «Ливерпуль», а потом «Барса» вылетает (как и год назад).
- На этот раз Суарес сделал три ассиста.
- Опять 10 матчей: 4 в группе и 6 в плей-офф.
Лига чемпионов 2019/20:
- Суарес пропускает начало сезона из-за травмы, но восстанавливается к ЛЧ.
- В первом туре «Барселона» играет 0:0 с «Боруссией». Во втором – Суарес забивает два мяча и приносит команде победу над «Интером».
- В чемпионате, несмотря на травму, у него уже есть три мяча: три матча он сыграл целиком, а еще два – меньше тайма.
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