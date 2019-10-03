«Интер» в этом сезоне: первое место в чемпионате, последнее место в ЛЧ

03 октября 2019, 00:22
ZUMAPRESS / Global Look Press

Так «Интер» в этом сезоне играет в Серии А:

  • 6 матчей – 6 побед. В том числе над «Миланом» (2:0), над «Лацио» (1:0) и над «Удинезе» (1:0).
  • 13 забитых мячей – в среднем 2,2 за матч. А пропускает 0,33 за игру.
  • Лучший бомбардир команды – новичок Стефано Сенси с 3 голами. У него же 3 ассиста и второе место в лиге по системе гол+пас.

А так в ЛЧ:

  • 2 матча – ничья со «Славией» и поражение от «Барселоны».
  • Всего два забитых мяча – по одному в каждом матче. И три пропущенных.
  • Стефано Сенси вообще не забивает и не отдает голевых. Один мяч забил Барелла, второй – Мартинес.
Без ЛЧ все и правда смотрится здорово
«Интер» в этом сезоне – кайф. Объясняем величие в цифрах и фактах