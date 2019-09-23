«Каждую неделю одно и то же дерьмо». Ройс психанул из-за вопроса журналиста

«Боруссия» и «Айнтрахт» сыграли со счетом 2:2. Для «Боруссии» такой результат можно считать неудачей. Команда до последних минут вела в счете, но на 88-й минуте Томас Дилейни отметился автоголом. В послематчевом интервью игрока «Боруссии» Марко Ройса спросили о влиянии психологии на такой поздний гол «Айнтрахта». Получили жесткий ответ.