«Каждую неделю одно и то же дерьмо». Ройс психанул из-за вопроса журналиста
23 сентября 2019, 22:17
«Боруссия» и «Айнтрахт» сыграли со счетом 2:2. Для «Боруссии» такой результат можно считать неудачей. Команда до последних минут вела в счете, но на 88-й минуте Томас Дилейни отметился автоголом. В послематчевом интервью игрока «Боруссии» Марко Ройса спросили о влиянии психологии на такой поздний гол «Айнтрахта». Получили жесткий ответ.
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