Монолог Заболотного в инстаграме: играет под жестким прессингом, хочет справедливости

22 сентября 2019, 20:20

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«Крик души. Я полтора года нахожусь под жестким прессингом критиков, хейтеров, экспертов. Я хочу вам сказать, что это очень сложно! Я держу себя в руках и думаю только о футболе, тренируюсь, работаю, отдаюсь на все сто процентов!

Обсуждая одного меня, вы обделяете вниманием многих других футболистов РПЛ! Я просто хочу играть, я за справедливость! Все, что писали про мой переход в «Сочи», было ложью. Не знаю, кому это было интересно, но это факт! Я рад тому, что я здесь, что играю. Для меня это самое главное! Всем добра». 

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У Заболотного уже два гола за «Сочи» в РПЛ. Показатели лучше, чем в «Зените»