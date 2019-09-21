За пять матчей «Барселона» пропустила четверть от всех голов прошлого сезона

21 сентября 2019, 23:53

«Гранада» разобралась с «Барселоной» (2:0) и временно взлетела на первое место в таблице. Прямо сейчас у «Барсы» все не очень не только с результатами (уже два поражения, седьмое место, семь очков), но и конкретно с игрой в обороне. Единственный матч без пропущенных голов был в Лиге чемпионов (0:0 с «Боруссией»).

Вот результаты по матчам Примеры:

  • «Атлетик Бильбао» – «Барселона» – 1:0
  • «Барселона» – «Бетис» – 5:2
  • «Осасуна» – «Барселона» – 2:2
  • «Барселона» – «Валенсия» – 5:2
  • «Гранада» – «Барселона» – 2:0

Интересно, что «Барселона» пока ни разу не выиграла в гостевом матче, хотя по домашним имеет стопроцентный результат. По обороне все очень плохо. За весь победный прошлый сезон «Барселона» пропустила 36 мячей в Примере. Сейчас их набралось уже девять за пять туров.

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