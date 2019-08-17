Даже в 38 лет можно удивить в матче с «Барселоной». Мы покажем только одно фото
17 августа 2019, 00:23
«Атлетик» обыграл «Барселону» со счетом 1:0. Единственный мяч на 88-й минуте забил Ариц Адурис. За минуту до этого Адуриса выпустили на замену. Еще важнее – сам момент гола. Адурис вколотил «Барсе» красивым ударом через себя. Если что, этому игроку в феврале будет 39 лет. Таким мячом он повторил рекорд Лионеля Месси, забив в 15-м сезоне Примеры подряд.
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