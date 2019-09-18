«Славия» в десяти матчах подряд не пропустила до 90-й минуты. Даже от «Интера»
18 сентября 2019, 01:09
Десять игр, два пропущенных мяча в добавленное время, 16 забитых голов. «Славия» напоминает какой-то топ-клуб, но она буднично играет в чемпионате Чехии, проходила в группу ЛЧ через раунд плей-офф, а теперь скатала гостевую ничью с «Интером». В этом матче команда не уступила по статистике и вела в счете до заключительных секунд.
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Сенсация? Возможно. Но только если не учитывать результаты последних матчей. К постоянному доминированию «Славии» привыкли в чемпионате Чехии. Теперь это распространяется и на Лигу чемпионов. Пропускать до 90-й минуты команда отказывается уже десять матчей подряд.
- «Славия» – «Сигма» – 1:0
- Карвина» – «Славия» – 0:0
- «Славия» – «Слован» – 1:0
- «Ческе-Будеевице» – «Славия» – 0:3
- «ЧФР Клуж» – «Славия» – 0:1
- «Славия» – «Богемианс 1905» – 4:0
- «Славия» – «ЧФР Клуж» – 1:0
- «Слезски Опава» – «Славия» – 1:1 (пропустили на 91-й минуте)
- «Славия» – «Словацко» – 3:0
- «Интер» – «Славия» – 1:1 (пропустили на 92-й минуте)
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