Ракицкого не вызвали в сборную Украины на матчи с Португалией и Люксембургом

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий перешел зимой из донецкого «Шахтера». За сборную Украины он выступал с 2009 года и провел в ее составе 54 матча, но сейчас не получил вызов на отборочные игры к Евро-2020 против сборных Португалии и Люксембурга.



В списке главного тренера украинской команды Андрея Шевченко находятся 26 футболистов. Восемь из них – легионеры. Три игрока представляют бельгийский чемпионат (Малиновский, Безус, Яремчук), еще пятеро – играют в Испании (Лунин), Германии (Коноплянка), Англии (Зинченко), Турции (Кравец) и Чехии (Яблонец).



С Португалией Украина сыграет 22 марта, с Люксембургом – 25-го. Оба матча пройдут для нее на выезде.