Летом-2019 футбольные клубы совершили сделок на сумму $5,79 млрд. 3/4 из них – трансферы топ-5 лиг

ФИФА опубликовала отчет, в котором подсчитала итоги летнего трансферного окна-2019. Несколько его итогов:

• В период с 1 июня по 2 сентября состоялось 8935 трансферов. Это на 4,8% больше чем в прошлом году.

• Общая сумма трансферов – $5,79 млрд, это больше на 9% чем в прошлом году.

• Средняя сумма одного трансфера осталась примерно той же, что и раньше – $7 млн (при подсчете этого показателя не учитывались бесплатные переходы).

• $4,38 млрд – это траты клубов европейских топ-5 лиг – Англии, Германии, Италии, Испании и Франции.

• Лидер здесь, как и в прошлом году – Англия ($1,36 млрд).

• Во всех остальных чемпионатах было потрачено $1,41 млрд.

• Интересно, что за летний период 64,2% трансферов не из топ-5 – это бесплатные переходы футболистов.

• Средний возраст покупаемого игрока – 23 года, самая популярная национальность – француз (212 переходов).

• Всего за 2019-й год клубы потратили $7,31 млрд. Это на 4% больше, чем в 2018-м.

На первом графике отмечено количество трансферов в топ-5 лигах: желтым – за деньги, синим – бесплатно. На втором графике – суммы, которые были потрачены клубами топ-5 лиг за это десятилетие.