Косово – новая топ-сборная: не проигрывает 15 матчей, почти всегда забивает, прессует Англию
07 сентября 2019, 20:43
Сегодня сборная Косово обыграла Чехию (2:1). Это может показаться сенсацией, но все ожидаемо. В последний раз команда Косово проигрывала в октябре 2017 года, когда уступила Исландии (0:2). Это время вместило в себя 15 матчей без поражений.
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- Косово – Латвия – 4:3 (товарищеский матч)
- Косово – Мадагаскар – 1:0 (товарищеский матч)
- Косово – Буркина-Фасо – 2:0 (товарищеский матч)
- Албания – Косово – 0:3 (товарищеский матч)
- Азербайджан – Косово – 0:0 (Лига наций)
- Косово – Фарерские острова – 2:0 (Лига наций)
- Косово – Мальта – 3:1 (Лига наций)
- Фарерские острова – Косово – 1:1 (Лига наций)
- Мальта – Косово – 0:5 (Лига наций)
- Косово – Азербайджан – 4:0 (Лига наций)
- Косово – Дания – 2:2 (товарищеский матч)
- Косово – Болгария – 1:1 (отбор на Евро)
- Черногория – Косово – 1:1 (отбор на Евро)
- Болгария – Косово – 2:3 (отбор на Евро)
- Косово – Чехия – 2:1 (отбор на Евро)
Начиная с 2017 года, сборная Косово одержала 10 побед, забила 34 мяча, пропустила только 12 голов. 10 сентября команда сыграет с Англией. В таблице отбора на Евро англичане пока впереди, но только на одно очко.
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