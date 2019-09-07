Косово – новая топ-сборная: не проигрывает 15 матчей, почти всегда забивает, прессует Англию

07 сентября 2019, 20:43

Сегодня сборная Косово обыграла Чехию (2:1). Это может показаться сенсацией, но все ожидаемо. В последний раз команда Косово проигрывала в октябре 2017 года, когда уступила Исландии (0:2). Это время вместило в себя 15 матчей без поражений.

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  • Косово – Латвия –  4:3 (товарищеский матч)
  • Косово – Мадагаскар – 1:0 (товарищеский матч)
  • Косово – Буркина-Фасо – 2:0 (товарищеский матч)
  • Албания – Косово – 0:3 (товарищеский матч)
  • Азербайджан – Косово – 0:0 (Лига наций)
  • Косово – Фарерские острова – 2:0 (Лига наций)
  • Косово – Мальта – 3:1 (Лига наций)
  • Фарерские острова – Косово – 1:1 (Лига наций)
  • Мальта – Косово – 0:5 (Лига наций)
  • Косово – Азербайджан – 4:0 (Лига наций)
  • Косово – Дания – 2:2 (товарищеский матч)
  • Косово – Болгария – 1:1 (отбор на Евро)
  • Черногория – Косово – 1:1 (отбор на Евро)
  • Болгария – Косово – 2:3 (отбор на Евро)
  • Косово – Чехия – 2:1 (отбор на Евро)

Начиная с 2017 года, сборная Косово одержала 10 побед, забила 34 мяча, пропустила только 12 голов. 10 сентября команда сыграет с Англией. В таблице отбора на Евро англичане пока впереди, но только на одно очко.

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