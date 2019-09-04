Жеребьевка Кубка России: «Зенит» едет в Красноярск, «Локомотив» – в Калининград, «Спартак» сыграет с КАМАЗом
04 сентября 2019, 09:57
3 сентября были сыграны оставшиеся матчи 1/32 финала Кубка России, по итогам которых в следующую стадию вышли «СКА-Хабаровск», «Томь» и «Енисей». Так стали известны все 32 участника стадии 1/16 финала.
4 сентября в 9:30 (МСК) состоялась жеребьевка Кубка России, причем в прямом эфире ее транслировал телеканал «Матч ТВ».
Пары 1/16 финала выглядят следующим образом:
- «Енисей» (Красноярск) – «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Алания» (Владикавказ) – ЦСКА
- «Балтика» (Калининград) – «Локомотив» (Москва)
- «Нижний Новгород» – «Краснодар»
- «Чайка» (Песчанокопское) – «Уфа»
- «Томь» (Томск) – «Тамбов»
- «Шинник» (Ярославль) – «Сочи»
- «Торпедо» (Москва) – «Крылья Советов»
- КАМАЗ (Набережные Челны) – «Спартак»
- «Факел» (Воронеж) – «Арсенал»
- «Чертаново» – «Оренбург»
- «СКА-Хабаровск» – «Ахмат»
- «Мордовия» (Саранск) – «Ростов»
- «Луч» (Владивосток) – «Динамо»
- «Черноморец» (Новороссийск) – «Урал»
- «Химки» – «Рубин»
Так выглядит вся сетка турнира:
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На стадии 1/16 финала команды РПЛ играют один матч в гостях. Игры пройдут 25/26 сентября.
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