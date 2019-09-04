Жеребьевка Кубка России: «Зенит» едет в Красноярск, «Локомотив» – в Калининград, «Спартак» сыграет с КАМАЗом

04 сентября 2019, 09:57

3 сентября были сыграны оставшиеся матчи 1/32 финала Кубка России, по итогам которых в следующую стадию вышли «СКА-Хабаровск», «Томь» и «Енисей». Так стали известны все 32 участника стадии 1/16 финала.

4 сентября в 9:30 (МСК) состоялась жеребьевка Кубка России, причем в прямом эфире ее транслировал телеканал «Матч ТВ».

Пары 1/16 финала выглядят следующим образом:

  • «Енисей» (Красноярск) – «Зенит» (Санкт-Петербург)
  • «Алания» (Владикавказ) – ЦСКА
  • «Балтика» (Калининград) – «Локомотив» (Москва)
  • «Нижний Новгород» – «Краснодар»
  • «Чайка» (Песчанокопское) – «Уфа»
  • «Томь» (Томск) – «Тамбов»
  • «Шинник» (Ярославль) – «Сочи»
  • «Торпедо» (Москва) – «Крылья Советов»
  • КАМАЗ (Набережные Челны) – «Спартак»
  • «Факел» (Воронеж) – «Арсенал»
  • «Чертаново» – «Оренбург»
  • «СКА-Хабаровск» – «Ахмат»
  • «Мордовия» (Саранск) – «Ростов»
  • «Луч» (Владивосток) – «Динамо»
  • «Черноморец» (Новороссийск) – «Урал»
  • «Химки» – «Рубин»

Так выглядит вся сетка турнира:

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На стадии 1/16 финала команды РПЛ играют один матч в гостях. Игры пройдут 25/26 сентября.

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