«Краснодар» пропустил в ЛЧ девять голов. Берг не забил ни разу

27 августа 2019, 23:48

«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» (1:2) и в ответном матче (первая игра – 0:4). Хорошая новость: отличную игру в воротах провел Станислав Крицюк. Плохая: уже на 30-й минуте из игры с травмой вылетел Магомед-Шапи Сулейманов. Все стало понятно еще по итогам первого тайма – там «Краснодар» забил, а через 30 секунд пропустил ответный мяч. Дальше «Олимпиакос» просто дожал.

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  • Единственный мяч «Краснодара» в этой игре забил Даниил Уткин. По нему рисуется забавная ситуация. В этом сезоне Уткин забивал в ФНЛ, РПЛ и Лиге чемпионов. Зацепил все турниры, где пока еще мог сыграть. Для Маркуса Берга сравнение с Уткиным выглядит плохо. Швед так ни разу и не забил, хотя во всех играх ЛЧ выходил в основе.
  • «Краснодар» пропустил в Лиге чемпионов девять голов, а сам забил всего четыре раза. Половина из этих мячей на счету Сулейманова. Из всех новичков «Краснодара» в Лиге чемпионов отличился только Вильена. Кабелья травмировался, Намли просто бесконечно старался.
  • Теперь «Краснодар» сыграет в Лиге Европы. «Олимпиакос» попадает в группу Лиги чемпионов с удивительным результатом: в шести матчах квалификации команда пропустила только один гол. Хотя бы здесь «Краснодар» превзошел другие клубы. Если что, «Олимпиакос» по-прежнему держит серию и не проигрывает с февраля.
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