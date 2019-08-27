Скандал с волейболисткой юношеской сборной: полицейские склоняли ее к сексу, их уволили и завели уголовное дело

Полная хронология ситуации:

В ночь на 26 августа 17-летнюю волейболистку юношеской сборной России застали во время секса на пляже Витязево. Об этом пишет «Комсомольская Правда Кубань». Там их с парнем увидели полицейские. Парня отпустили, а девушку забрали в участок для проведения профилактической беседы из-за аморального поведения в общественном месте. Вместо разговора ей пригрозили, что все расскажут ее тренеру по пляжному волейболу. Девушке предложили компромисс: выполняет все желания – отпускают. Она согласилась, потому что испугалась. В итоге спортсменку привезли на тренировочную базу, но двое полицейских перед этим занялись с ней сексом. Третий на все это смотрел и в процессе не участвовал. Об этом стало известно, когда из-за позднего приезда девушку отругал тренер. Тогда она сама ему все рассказала.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Телеграм-канал Baza назвал личности полицейских. Это 28-летний сержант Алий Казанчи, 26-летний старший сержант Рустам Наниз и 28-летний сержант Леонид Паланчук. Их уже уволили. Под угрозой увольнения и начальник отдела МВД России по Анапе Андрей Рапп. «КоммерсантЪ» пишет, что его отстранили от выполнения обязанностей.