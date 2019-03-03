«Витесс» выиграл три матча подряд. Разница мячей – 10:3

Вчера «Витесс» обыграл НАК со счетом 4:1. До этого команда Слуцкого побеждала «Виллем II» (3:2) и «Эммен» (3:0).

Перед серией из трех побед с Леонидом Слуцким встречалось руководство клуба. Российскому тренеру грозило увольнение, но ему дали новый шанс.

Теперь «Витесс» продолжает борьбу за место в Лиге Европы. У команды 39 очков и пятое место в таблице.

