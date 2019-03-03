«Витесс» выиграл три матча подряд. Разница мячей – 10:3
03 марта 2019, 12:34
Вчера «Витесс» обыграл НАК со счетом 4:1. До этого команда Слуцкого побеждала «Виллем II» (3:2) и «Эммен» (3:0).
Перед серией из трех побед с Леонидом Слуцким встречалось руководство клуба. Российскому тренеру грозило увольнение, но ему дали новый шанс.
Теперь «Витесс» продолжает борьбу за место в Лиге Европы. У команды 39 очков и пятое место в таблице.
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