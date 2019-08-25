Фернандес провел мощный август. Пять лет назад подобное уже было

Никогда в жизни Фернандеса еще не получалось двух голов за сезон в чемпионате России. Сейчас он отметился ими еще и в двух играх подряд. Сначала забил «Спартаку» в проигранном дерби (1:2), потом вколотил первый из трех мячей «Ахмату» (3:0). Еще вспомним классную голевую передачу в матче с «Рубином» и выйдут неплохие показатели по результативности.

В августе Фернандес забил два мяча и сделал ассист. Игра ЦСКА и тульского «Арсенала» пройдет 1 сентября, поэтому можем фиксировать результативность Фернандеса за этот месяц. Мы посмотрели его статистику за каждый год в РПЛ. Вот цифры только по августу:

2012: 1 ассист

2013: не играл вообще

2014: 3 ассиста

2015: 1 гол

2016: ничего

2017: 1 ассист

2018: 1 ассист

2019: 2 гола и 1 ассист

По количеству результативных баллов Фернандес повторил собственное достижение из августа 2014-го. Тогда он сделал голевой пас в матче с «Торпедо» (4:1) и заработал два ассиста в разгромной игре с «Ростовом». Всего в том сезоне Фернандес отдал сразу восемь результативных передач. ЦСКА стал вторым, «Зенит» выиграл чемпионство.