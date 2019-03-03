В МЛС сыграли снежный матч

03 марта 2019, 10:41

Матч «Колорадо Рэпидз» – «Портленд Тимбервулвз» (3:3) сразу пошел по необычному сценарию. Еще в первом тайме у хозяев удалили игрока, а нападающий «Портленда» Валери реализовал пенальти только с добивания. 

Во втором тайме случилось много событий: автогол, результативный выход на замену и снег. Игру заканчивали в тяжелых условиях, но все получили удовольствие.

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Кстати, воротах у «Колорадо» тащил Тим Ховард. Да, он все еще впечатляет бородой и татуировками. 

твиттер «Колорадо»