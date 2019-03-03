В МЛС сыграли снежный матч
03 марта 2019, 10:41
Матч «Колорадо Рэпидз» – «Портленд Тимбервулвз» (3:3) сразу пошел по необычному сценарию. Еще в первом тайме у хозяев удалили игрока, а нападающий «Портленда» Валери реализовал пенальти только с добивания.
Во втором тайме случилось много событий: автогол, результативный выход на замену и снег. Игру заканчивали в тяжелых условиях, но все получили удовольствие.
Этот контент не поддерживается в AMP
Кстати, воротах у «Колорадо» тащил Тим Ховард. Да, он все еще впечатляет бородой и татуировками.
{{^user.avatar_url}} {{user.firstLetter}} {{/user.avatar_url}}
{{createdAt}}
{{text}}
ответить