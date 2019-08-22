«Краснодар» каждый матч теряет лидеров. И это еще один неудачный итог старта сезона
«Краснодар» влетел «Олимпиакосу» (0:4). Ответная игра при таком счете превращается в дополнительную сложность. Хуже всего, что с каждым летним матчем у «Краснодара» вылетает кто-то из лидеров. «Олимпиакосу» проиграли сразу из-за комплекса причин. Одна из них – отсутствие травмированных игроков основы.
Выход слабо играющего Берга – мера скорее вынужденная. Хотя его и выпускали в старте на каждую игру ЛЧ, но здесь играл бы скорее Ари. Так вышло, что он травмирован еще с матча против «Рубина». В защите проблемы из-за отсутствия Мартыновича (вылетел в матче с «Тамбовом»), но состояние Реми Кабелья сейчас актуальнее.
С «Олимпиакосом» Кабелья отыграл до 25-й минуты. Дальше получил травму в борьбе за мяч и заменился. Важно, что он даже не был полностью готов к греческому матчу – решение об участии Кабелья принимали в день матча. Его потеря нарушила игру «Краснодара» (так пишут даже на официальном сайте клуба). Но даже просто появление в старте большой ошибкой.
«По первым предположениям, Кабелья выбыл надолго. Нужно сделать более тщательный анализ. Это очень неприятно. Сложно сказать, усугубил ли он травму, решив остаться на поле. Доктора оценили его самочувствие, но через какое-то время он дал понять, что это замена. Возможно, и усугубил, но пока говорить тяжело», – сказал главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев.
До паузы на игры сборных «Краснодару» осталось сыграть матчи с «Локомотивом», «Олимпиакосом» (ответная игра) и «Уралом». В этих играх можно обойтись и без Кабелья – его может заменить даже забивной Уткин. Проблема тут больше в самом восприятии старта сезона. Кажется, «Краснодар» слишком много поставил на Лигу чемпионов – и в подготовке, и в трансферах.