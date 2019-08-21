Крышка гроба и директор в наручниках – так спасают от банкротства английский клуб

Болельщики протестуют, но самую яркую акцию организовала бывший спортивный директор «Бери» Джой Харт – она приковала себя наручниками к трубе рядом со входом на стадион. Ее отец, Лес Харт, провел в команде 44 года (как игрок, тренер, менеджер и физиотерапевт), сама она отработала несколько лет в системе «Бери».

Английский «Бери» загибается от финансового голода. Из-за огромных долгов и отсутствия гарантий «Бари» не провел ни одного матча в Лиге 1. Шесть игр клуб попросил у руководства чемпионата перенести на резервные дни. В случае, если «Бери» не явится на следующую игру, его могут исключить из Футбольной лиги.

Сейчас Джой говорит в интервью с журналистами BBC: «Это просто ужасно. Клуб существует 134 года, и в эти выходные он может исчезнуть. Всю его историю могут стереть. Всю мою историю могут стереть. Я призываю владельца продать команду». Пока Джой говорила это, рядом с ней встали двое мужчин с гробом с надписью «Бери-1885».

На официальном сайте «Бери» указаны только восемь игроков и ни одного тренера. Недавно клуб выступил с просьбой поддержать его в трудные времена. Эта история становится еще печальнее, когда понимаешь: весной «Бери» вышел в Лигу 1, но так и не стартовал в ней из-за владельца.

Английский бизнесмен Стив Дэйл приобрел «Бери» за 1 фунт в 2018 году. Сейчас он выставил клуб на торги, но отклонил уже минимум три предложения, потому что «они не соответствуют его ожиданиям».