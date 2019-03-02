Первый китаец, который забил гол в испанской Примере
02 марта 2019, 17:13
Китайский форвард Ву Лей перешел в «Эспаньол» в начале этого года за 2 млн евро. В своем пятом матче в Примере он наконец забил: вышел один на один с вратарем «Вальядолида». На данный момент Ву Лей – единственный китаец в топ-5 лигах Европы.
• У «Эспаньола» китайский владелец.
• «Эспаньол» серьезно прокачал свою популярность в Китае: например, трансляцию матча, где дебютировал Ву Лей, в стране купили 4,5 млн человек.
• Во всех пяти матчах, где выходил Ву Лей, «Эспаньол» пока ни разу не проиграл.
{{^user.avatar_url}} {{user.firstLetter}} {{/user.avatar_url}}
{{createdAt}}
{{text}}
ответить