«Бавария» выиграла 23:0 в товарищеском матче. Год назад забила на три мяча меньше
09 августа 2019, 11:36
«Бавария» провела товарищескую игру с любительским клубом «Роттах-Эгерн» и забила 23 безответных гола. 11 из них влетели в первом тайме.
- Четыре гола забил Толиссо (кстати, за четыре минуты), по три – Левандовски, Мюллер, Горетцка и Вридт, два – Санчеш, по одному – Гнабри, Даяку, Сингх и Нолленбергер, еще был один автогол;
- На оба тайма Нико Ковач выпустил смешанные составы, дал поиграть всем трем вратарям;
- Первый матч за «Баварию» провел Люка Эрнандес;
- Роттах-Эгерн находится в 35 км от Мюнхена, там проживают примерно 5800 человек;
- Матч посетили 2500 человек
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Год назад между этими командами тоже был матч, тогда «Роттах-Эгерн» даже забил два гола, правда, пропустил в свои ворота 20.
На прошлой неделе «Бавария» проиграла матч за Суперкубок Германии дортмундской «Боруссии» (0:2), на следующей – откроет новый чемпионат страны, сыграв в первом матче с «Гертой».
Несмотря на счет в игре с любителями, проблемы у «Баварии» остаются прежними – явный недокомплект игроков высокого уровня для борьбы за несколько трофеев. «Нам нужны еще три игрока в линию атаки», – об этом говорит даже Роберт Левандовски. До старта сезона в Бундеслиге – всего неделя.
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