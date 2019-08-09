«Бавария» выиграла 23:0 в товарищеском матче. Год назад забила на три мяча меньше

«Бавария» провела товарищескую игру с любительским клубом «Роттах-Эгерн» и забила 23 безответных гола. 11 из них влетели в первом тайме.

Год назад между этими командами тоже был матч, тогда «Роттах-Эгерн» даже забил два гола, правда, пропустил в свои ворота 20.

На прошлой неделе «Бавария» проиграла матч за Суперкубок Германии дортмундской «Боруссии» (0:2), на следующей – откроет новый чемпионат страны, сыграв в первом матче с «Гертой».

Несмотря на счет в игре с любителями, проблемы у «Баварии» остаются прежними – явный недокомплект игроков высокого уровня для борьбы за несколько трофеев. «Нам нужны еще три игрока в линию атаки», – об этом говорит даже Роберт Левандовски. До старта сезона в Бундеслиге – всего неделя.