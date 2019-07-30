Все 10 трансферов из России в Китай
30 июля 2019, 18:37
● Фернандо − лето-2019.
«Спартак» −> «Бейцзин Гуоань».
15 млн евро.
● Халк − лето-2016.
«Зенит» −> «Шанхай Теллэйс».
55,8 млн евро.
● Аксель Витсель − зима-2017.
«Зенит» −> «Тянцзинь Цюаньцзянь».
20 млн евро.
● Вагнер Лав − лето-2013.
ЦСКА −> «Шаньдунь Лунэнь».
12 млн евро.
● Одил Ахмедов − зима-2017.
«Краснодар» −> «Шанхай Теллэйс».
7 млн евро.
● Звездан Мисимович − зима-2013.
«Динамо» −> «Бейцзин Жанхэ».
3,5 млн евро.
● Жереми Бокила − лето-2015.
«Терек» −> «Гуанчжоу Фули».
2,2 млн евро.
● Сольви Оттесен − зима-2015.
«Урал» −> «Цзянсу Сунин».
0,75 млн евро.
● Сеитиро Маки − весна-2011.
«Амкар» −> «Шэньчжень».
Бесплатно.
● Евгений Долгов − зима-1994.
«Динамо» −> «Шэньян Хуаян».
Нет данных.
Все фото: Imago-Images/Global Look Press
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