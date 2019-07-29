«Очень грустно и стыдно, что на Универсиаду потратили 75 млрд рублей, а тушить пожары в Сибири – дорого и невыгодно». Русские футболисты говорят о проблеме

Игрок сборной России по мини-футболу Игорь Чешкала опубликовал в инстаграме пост о лесных пожарах, которые бушуют на территории Сибири и Дальнего Востока. Вот полный текст сообщения:

«Очень грустно и стыдно осознавать и понимать, что только у НАС может быть такая ситуация, когда буквально полгода назад было проведена зимняя Универсиада, на которую было потрачено более 75 млрд рублей. Все телеканалы показывали успехи и доминирование наших профессиональных спортсменов над простыми студентами из других стран. Было сделано все, чтобы гости из других стран остались довольными и счастливыми.

А сейчас в моем родном Красноярском крае и во всей Сибири горят леса, и масштаб трагедии колоссальный, люди задыхаются от дыма. Самое страшное – это то, что эти пожары никто не собирается тушить , так как это ОЧЕНЬ ДОРОГО И НЕВЫГОДНО... Куда все катится, страшно представить».