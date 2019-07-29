«Очень грустно и стыдно, что на Универсиаду потратили 75 млрд рублей, а тушить пожары в Сибири – дорого и невыгодно». Русские футболисты говорят о проблеме
Игрок сборной России по мини-футболу Игорь Чешкала опубликовал в инстаграме пост о лесных пожарах, которые бушуют на территории Сибири и Дальнего Востока. Вот полный текст сообщения:
«Очень грустно и стыдно осознавать и понимать, что только у НАС может быть такая ситуация, когда буквально полгода назад было проведена зимняя Универсиада, на которую было потрачено более 75 млрд рублей. Все телеканалы показывали успехи и доминирование наших профессиональных спортсменов над простыми студентами из других стран. Было сделано все, чтобы гости из других стран остались довольными и счастливыми.
А сейчас в моем родном Красноярском крае и во всей Сибири горят леса, и масштаб трагедии колоссальный, люди задыхаются от дыма. Самое страшное – это то, что эти пожары никто не собирается тушить , так как это ОЧЕНЬ ДОРОГО И НЕВЫГОДНО... Куда все катится, страшно представить».
Это не первый русский спортсмен, который высказывается о ситуации вокруг пожаров. В воскресенье 28 июля, после матча «Краснодара» и «Сочи», Иван Игнатьев (он забил два гола) опубликовал такой текст в сторис:
«Хочется поздравить всех болельщиков «Краснодара» с победой. Свои голы я посвящаю родной Сибири, которая в прямом смысле задыхается от лесных пожаров.
Созваниваюсь с семьей и с друзьями из Ачинска и Красноярска – смог не спадает, дышать нечем. Прошу всех, кто может повлиять на ситуацию, решить вопрос».
Что надо знать о пожарах в Сибири:
- Лесные пожары разгораются в десяти регионах Сибири. Общая площадь – около трех миллионов гектаров.
- Жители пострадавших регионов жалуются на загрязнение воздуха, смог и другие последствия от возгораний. По сообщению ТАСС, дым из пострадавших регионов распространяется на другие территории и достиг, например, Татарстана.
- Пожары тушат, но, по мнению многих жителей Сибири, региональные власти делают это недостаточно ответственно, экономя ресурсы и финансирование.
- Губернатор Красноярского края (там горит около миллиона гектаров леса) Александр Усс заявил: «Никому же не приходит в голову топить айсберг, чтобы у нас было потеплее? Нечто похожее применимо и к лесным пожарам в зоне контроля. Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может быть даже где-то и вредно».
- Рослесхоз заявил, что кризисной ситуации с пожарами нет, высокого выброса вредных веществ в атмосферу не обнаружено, а площадь пожаров в этом году ниже, чем в прошлом.