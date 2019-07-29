Сампаоли дисквалифицировали за три желтые карточки. Это первый случай в истории
29 июля 2019, 10:32
Мы знаем Хорхе Сампаоли по работе в сборных Чили и «Севилье», а последний раз он шумел с Аргентиной на ЧМ-2018. Правда, там он больше запомнился яркими эмоциями на бровке, чем результатами своей команды.
Сейчас Сампаоли тренирует бразильский «Сантос», и там аргентинец стал первым тренером в истории, получившим три желтые карточки и последующую дисквалификацию. Несмотря на предупреждение, его команда выиграла у «Аваи» (3:1), а сейчас идет первой в турнирной таблице.
- Предупреждения для тренеров – новое правило ФИФА. Согласно ему, к тренерам применяются те же наказания, что и к игрокам: желтые и красные карточки.
- Две желтые карточки за один матч – удаление до конца игры. При этом в Бразилии, если тренер получает три желтых карточки за сезон, то его дисквалифицируют на следующую игру. Как в случае с Сампаоли.
- Причины для возможной желтой карточки очень размытые – любое неподобающее поведение на бровке. Например, активные претензии арбитрам, постоянное покидание технической зоны и попытки вмешаться в игру.
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