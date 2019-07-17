Mash рассказал о жизни Кокорина и Мамаева в колонии: футбол, питание, распорядок

С 9 июля Александр Кокорин и Павел Мамаев отбывают наказание не в СИЗО, а в исправительной колонии #4 в Белгородской области. Телеграм-канал Mash узнал о том, как проходит типичный день футболистов.

Футбол. В колонии есть своя футбольная коробка − это большая редкость. В первый же день после недели карантина (стандартная процедура для заключенных, на которой у них берут анализы на заболевания) Кокорин и Мамаев сыграли в футбол с другими заключенными.

Питание. Завтрак − сечка, пшенка или ячка, обед − суп и каша с мясом, ужин − картошка с селедкой. Во вторник и четверг − молочный день, на завтрак дают кашу с молоком. По выходным заключенным полагается творог.

Распорядок. На футбол − один час в день, с 19 до 20 часов. Отбой, как и подъем, достаточно рано − в 22 и 6 соответственно.

Источник всех гифок − Mash. Полностью прочитать материал можно здесь.