Странная тенденция этого трансферного окна: бросать клубы и не ездить с ними на предсезонку

Трансферное окно открылось меньше месяца назад, а уже случилось минимум три таких случая в топ-клубах. Гризманн игнорировал «Атлетико», в итоге уехал в «Барселону» Сага с переходом Антуана Гризманна в «Барселону» началась в феврале: когда стороны тайком от «Атлетико» согласовали условия личного контракта. Все уже закончилось, но отголоски этого перехода до сих пор возникают в медиапространстве. Во-первых, когда переговоры зашли в тупик, Гризманн забил на «Атлетико» и не приехал на предсезонную подготовку. Клуб дал ему пару дней, чтобы тот появился на месте – не случилось. Пришлось всему тренерскому штабу дозваниваться до игрока и уговаривать вернуться в расположение команды. Во-вторых, «Атлетико» сильно обиделось на «Барсу» и чуть не сорвало трансфер. В-третьих, переход вроде бы состоялся, но сейчас появилась новая часть истории. «Барселона» активировала сумму выкупа в контракте Гризманна. Это значит, что он не сможет получить 10% от общей суммы трансфера.

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Сегодня Неймар в интервью Globo Sport все же сообщил о возвращении в «Барселону»: «Восстановление проходит хорошо, я возвращаюсь во Францию, приступаю к полноценным тренировкам с командой на все 100%. У меня был тяжелый период после травмы, но я должен быть внимательным и осторожным, чтобы как можно скорее вернуться на поле». А вот еще слова Неймара. На одном мероприятии у него спросили о самых запоминающихся моментах за всю карьеру. Первое – победа со сборной на Олимпийских играх. Второе – камбэк с «Барселоной» в матче ЛЧ против «ПСЖ».

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Неймар получил травму, не приехал в «ПСЖ», но уже играет в футбол В начале июня (6 числа) Неймар получил травму и пропустил Кубок Америки. Спустя месяц, когда игроки «ПСЖ» вышли из отпуска, Неймар забил на это и не явился на место сбора. Поступок игрока публично осудил «ПСЖ». На официальном сайте клуба сказано: «ПСЖ» отмечает, что Неймар не явился в согласованное время и место. Это случилось без предварительного разрешения клуба. Клуб сожалеет о сложившейся ситуации и примет соответствующие меры». По данным L’Equipe, игрок в то время все еще залечивал травму. Но: а) В клубе об этом никто ничего не знал; б) В инстаграме игрока периодически появлялись записи о том, что он играет в футбол. И да, поведение Неймара тоже можно объяснить. Все лето его связывают с возвращением в «Барселону». Правда, сейчас эти слухи подутихли, потому что «Барса» недавно взяла Гризманна за 120 миллионов евро – конкурента Неймара по позиции.