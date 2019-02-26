Биатлонистка Васильева объяснила, почему пропустила три допинг-теста. Ее могут дисквалифицировать на два года

26 февраля 2019, 18:11

Все спортсмены обязаны отмечаться в системе АДАМС. Каждый день они оставляют час, в который могут прийти для проверки допинг-комиссары. Сюда вносится и любая информация о перемещениях между странами. 

Маргарита Васильева три раза за год пропустила проверку на допинг. Пока решение еще не вынесено, а биатлонистка объяснила ситуацию в инстаграме. 

Допинг-комиссары к ней приходили, но саму спортсменку постоянно не находили. 

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