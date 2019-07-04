«Краснодар» – победитель Кубка «Париматч» Премьер, ЦСКА – его худшая команда

Предсезонный Кубок «Париматч» Премьер с участием четырех команд РПЛ завершился матчем «Спартака» и «Краснодара», в котором краснодарский клуб выиграл 2:1 (Камболов, Ари – З.Бакаев).

Турнир проводился в австрийском Пеллау с 26 июня по 4 июля.

Кубок выиграл «Краснодар» , одержавший три победы (1:0 – ЦСКА, 3:0 – «Ростов», 2:1 – «Спартак»)

, одержавший три победы (1:0 – ЦСКА, 3:0 – «Ростов», 2:1 – «Спартак») «Ростов» финишировал вторым, он выиграл у «Спартака» (2:0) и ЦСКА (2:1).

финишировал вторым, он выиграл у «Спартака» (2:0) и ЦСКА (2:1). «Спартак» – третий, он победил только ЦСКА.

– третий, он победил только ЦСКА. Армейцы – последние с тремя поражениями.

Еще несколько особенностей.

В отличие от зимнего турнира, здесь ни разу не пробивалась серия пенальти , так как ни один матч не был сыгран вничью.

, так как ни один матч не был сыгран вничью. Титул лучшего бомбардира могут разделить Зелимхан Бакаев («Спартак») и Эльдор Шомуродов («Ростов»), оба забили по два гола . Два мяча также на счету у Ари, но один из них – с пенальти.

. Два мяча также на счету у Ари, но один из них – с пенальти. За шесть матчей было забито 16 голов, это на пять меньше, чем зимой (21).

Сезон в российском футболе стартует очень скоро. 6 июля – матч за Суперкубок России «Зенит» – «Локомотив», c 12 по 15 июля пройдут матчи первого тура РПЛ-2019/20.