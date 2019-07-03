«Монако» представил форму с новым техническим спонсором. Головин на месте
03 июля 2019, 19:14
Вот официальный постер:
Почему это важно для нас
Головин присутствует в рекламе. Обычно клубы снимают для представления формы только тех игроков, которые точно останутся в команде на следующий сезон.
Почему это важно для них
«Монако» возвращается к сотрудничество с компанией Kappa спустя 18 лет. Это приятная ностальгия: в форме от Kappa «Монако» выиграл чемпионство-1999/2000. До этого у клуба был Nike. Главная фишка новых футболок – красное занимает 3/4 всей площади, а не половину, как раньше.
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