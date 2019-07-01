Акинфеев вспомнил ЧМ-2018. Много интересного о Черчесове, Смолове, давлении и пенальти с испанцами
YouTube-канал сборной России выпустил еще один небольшой фильм, посвященный ЧМ-2018. Первый вышел 14 июня – в годовщину старта турнира, и в нем были уникальные кадры из раздевалки команды во время ЧМ, а также воспоминания Дзюбы, Кудряшова и Зобнина.
Во втором фильмах о своих эмоциях рассказал Игорь Акинфеев: как складывались отношения с Черчесовым, как помогла речь Дзюбы, что помогло в серии пенальти с испанцами, почему нельзя винить Смолова в промахе и много других интересных вещей.
О давлении
«Мы перебороли какой-то свой внутренний менталитет неудачников. Пламенная речь Артема перед журналистами, я думаю, сыграла свою роль».
Об оптимизме
«Первая игра дала такой толчок в плане эмоций, в плане голов для сборной, потому что до турнира мы голами не радовали. Это реально подстегнуло, я выдохнул и подумал, что дальше будет легче».
О тренере
«Связь «капитан – тренер» была довольно тесная, мы много общались с Саламычем. И не только я – он собирал меня, Серегу Игнашевича, Дзюбу. Показывал на какого-то игрока, что ему нужно помочь, показывал, где проблемы. Не было такого, что он тренер, а мы игроки. Мы должны быть на одном уровне, но не должны переходить грань».
О серии пенальти
«Многие говорят – сэйвы, нога бога… Эти все мемы надо откинуть в сторону. Была команда! Был настоящий дух. Мы стояли друг за друга, а все остальное уходит на второй план».
«Я отбивал не наугад. У нас перед каждой игрой теоретические занятия с тренером вратарей. Могу сказать, что Коке пробил туда. Аспас обычно бьет в тот угол, куда я прыгнул, но здесь получился удар чуть по центру, поэтому больше повезло. Иньеста забил – мой косяк, потому что он тоже бил в привычное место. Рамос очень хорошо бьет, обманывает, и Гинтарас сразу сказал: «Ты его не угадаешь».
О Хорватии
«После того, как Ракитич забил гол, я понимал, что все закончилось, но не мог даже передать каких-то эмоций. Я сел на газон и сидел, будто бы проиграл в полуфинале Кубка России. В раздевалке уже осознал, что это был шаг до мечты, пускай маленькой, но мечты. Тогда уже было обидно».
О Смолове
«Да, он совершил глупость. Ну и что теперь? Теперь мы должны повесить на Смолова, что ядерная боеголовка там куда-то полетела из-за его пенальти? Если ты делаешь неправильные действия, в футболе этого не прощают. Но мы команда. Смолов же не бил пять пенальти хорватам. Он извинился перед командой (это есть и в фильме – прим.) и перед болельщиками».
Если вы сходили с ума ровно год назад после победы сборной России над испанцами, фильм точно стоит посмотреть.