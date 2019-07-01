Акинфеев вспомнил ЧМ-2018. Много интересного о Черчесове, Смолове, давлении и пенальти с испанцами

YouTube-канал сборной России выпустил еще один небольшой фильм, посвященный ЧМ-2018. Первый вышел 14 июня – в годовщину старта турнира, и в нем были уникальные кадры из раздевалки команды во время ЧМ, а также воспоминания Дзюбы, Кудряшова и Зобнина.

Во втором фильмах о своих эмоциях рассказал Игорь Акинфеев: как складывались отношения с Черчесовым, как помогла речь Дзюбы, что помогло в серии пенальти с испанцами, почему нельзя винить Смолова в промахе и много других интересных вещей.

О давлении

«Мы перебороли какой-то свой внутренний менталитет неудачников. Пламенная речь Артема перед журналистами, я думаю, сыграла свою роль».

Об оптимизме

«Первая игра дала такой толчок в плане эмоций, в плане голов для сборной, потому что до турнира мы голами не радовали. Это реально подстегнуло, я выдохнул и подумал, что дальше будет легче ».

О тренере