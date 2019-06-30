Дерби на Кубке «Париматч» Премьер: нелепые голы, удаление, скандал и странная кричалка про Гончаренко

«Спартак» и ЦСКА встретились во втором туре Кубка «Париматч» Премьер в Австрии.

• У «Спартака» всего два игрока, выставленных на дерби, участвовали в матче с «Ростовом» с первых минут – Жано и Айртон. На этот раз Олег Кононов поставил состав, приближенный к оптимальному – например, на поле были Жиго, Джикия, Фернандо, Зобнин и Луис Адриано.

• У ЦСКА, напротив, всего четыре новичка по сравнению с игрой против «Краснодара» – Помазун, Шарлия, Ахметов и Кучаев. Снова с первых минут вышли защитники Магнуссон, Васин и Набабкин, в полузащите – Обляков и Бийол, а в атаке Нисимура и Чалов.