Nike установила баскетбольное кольцо на Олимпе в честь первого грека, выигравшего титул MVP в НБА

В финале Восточной конференции «Милуоки» уступил в шести матчах будущему победителю турнира – «Торонто», но приз самому ценному игроку сезона в НБА достался баскетболисту «Бакс» – Яннису Адетокунбо. Яннис – первый в истории грек, получивший эту награду .

В честь этого события компания Nike разместила на вершине горы Олимп баскетбольное кольцо. Оно установлено на высоте 2911 метров. Кольцо на горе символизирует путь баскетболиста, который он прошел от афинских улиц до большого успеха в НБА .

Этот контент не поддерживается в AMP Перейти на полную версию