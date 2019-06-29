Так, стоп. Почему я вижу новости про Бузову и «Барселону»?

В конце июня стало известно, что российская телеведущая и певица Ольга Бузова два дня будет жить на базе «Барселоны». Если вы тоже не поняли, что именно сейчас произошло, то мы попробуем объяснить.

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Приезд Бузовой – часть рекламной кампании

Ее организует производитель бытовой техники Beko, спонсирующий «Барселону». В рамках кампании Бузова должна прожить 2 дня на базе «Барселоны», соблюдая режим профессиональных футболистов.

О том, действительно ли соблюдается режим, пока неизвестно. В инстаграме Бузовой появились фотографии певицы в футболке «Барселоны», но никаких видео тренировок в сети еще нет.

Весьма возможно, что они появятся позже, после окончания акции.

Бузова – не единственный приглашенный гость

Но, похоже, самый популярный. В международном инстаграме Beko сообщается, что компания пригласила знаменитостей «со всего мира». Сама Бузова в инстаграме пишет, что вместе с ней живут и тренируются люди из 22 стран.

Полного списка в интернете пока нет, но можно предположить, что это другие локальные знаменитости, популярные на важных рынках для Beko.

Кем бы ни были остальные участники, подобного резонанса они не вызвали : в социальных сетях и СМИ по всему миру есть информация только о Бузовой.

Beko уже пытался выйти на российский рынок через «Барсу»

Это случилось в сентябре 2018-го: тогда Жерар Пике опубликовал в инстаграме пост на русском языке , призвав российских футболистов, включая Головина и Тарасова (да, бывшего мужа Бузовой), присоединиться к кампании «Питайся как профи», организованной Beko.

Сейчас пост Пике в инстаграме удален, но акция достигла определенного успеха: о ней написали многие русскоязычные СМИ.

С «Барселоной» Бузова не пересечется

Футболисты каталонского клуба, как и большинства европейских команд, сейчас находятся на каникулах: там чемпионаты начнутся ближе к сентябрю.

В конце июля у клуба запланированы товарищеские матчи в Японии с «Челси» и «Виссел Кобе», в начале августа – в США с «Наполи». Благодаря этому база «Барселоны» сейчас действительно свободна для проведения подобных рекламных кампаний.