Промес вернулся в «Аякс». «Севилья» продала его дешевле, чем купила у «Спартака»

24 июня 2019, 23:07

Квинси Промес – игрок «Аякса». Тут можно полюбоваться на фотографии:

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А тут несколько фактов:

• 27-летний голландец подписал пятилетний контракт с «Аяксом».

• «Аякс» заплатил за него «Севилье» 15,7 миллионов евро. Сумма может быть увеличена на 1,5 млн за счет бонусов.

• «Спартак» получил за продажу Промеса «Севилье» 20 млн евро.

• За единственный сезон в «Севилье» Промес набрал шесть очков по системе «гол плюс пас» (2+4). По голу и передаче он добавил в Лиге Европы.

Промес – воспитанник «Аякса», но за клуб никогда не играл, он был отчислен из академии. Сейчас его тренером будет Эрик тен Хаг, с которым Промес работал в команде «Гоу Эхед Иглз» в сезоне-2012/13.

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