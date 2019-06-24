ООН посчитал: один Месси зарабатывает в два раза больше, чем 1693 футболисток

ООН приводит статистику: Лионель Месси с учетом бонусов зарабатывает в год $84 миллиона, это почти в два раза больше, чем суммарный оклад 1693 футболисток из семи главных мировых лиг.

ООН бомбанула заявлением с призывом об устранении неравенства зарплат: «Во время женского чемпионата мира по футболу среди женщин присоединяйтесь к нашей кампании с требованием одинаковой оплаты труда в спорте для женщин и мужчин» .

Вопрос равенства зарплат в мужском и женском футболе часто обсуждается в последнее время. Например, лучшая футболистка мира, обладательница первого женского «Золотого мяча» Ада Хегерберг до сих пор бойкотирует выступления за сборную Норвегии, поскольку не согласна с финансированием женского футбола в своей стране. Норвегия выступает на женском ЧМ без своей главной звезды. За это Хегерберг раскритиковал Мартин Эдегор.

В марте 2019-го американская сборная по женскому футболу подала в суд на Федерацию футбола США, обвинив ее в дискриминации по половому признаку. Футболистки возмущены тем, что получают примерно 38% от тех сумм, что платят мужчинам, хотя результаты женской сборной гораздо выше.

Бразильянка Марта также выразила свое отношение к ситуации – в одном из матчей она забила гол и указала на полоски на своих бутсах. Они обозначают гендерное равенство.