Трех игроков сборной Никарагуа выгнали за вызов проституток после поражения 0:4 на Кубке КОНКАКАФ

Скандал случился на турнире «Золотой Кубок КОНКАКАФ», который проводится между странами Северной и Центральной Америки и государствами Карибского бассейна.

Сборная Никарагуа проиграла 0:4 Коста-Рике в своем стартовом матче, а затем лишилась трех футболистов – Марлона Лопеса Морено, Карлоса Монтенегро и Карлоса Чаваррии. Все они принимали участие в игре, а по ее окончании вызвали проституток в отель .

Главный тренер команды Анри Дуарте рассказал, что его разбудила служба безопасности и показала видео, как футболисты идут в отель. Чаваррию и Монтенегро выгнали сразу, затем тренер зашел в комнату Лопеса и заметил выходящую из душа девушку. «Я сказал ему доделать все свои дела, потом собираться и уезжать домой» , – сообщил Дуарте.

21 июня Никарагуа сыграет против Гаити, а через четыре дня – со сборной Бермудских островов.