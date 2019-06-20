Трех игроков сборной Никарагуа выгнали за вызов проституток после поражения 0:4 на Кубке КОНКАКАФ
Скандал случился на турнире «Золотой Кубок КОНКАКАФ», который проводится между странами Северной и Центральной Америки и государствами Карибского бассейна.
Сборная Никарагуа проиграла 0:4 Коста-Рике в своем стартовом матче, а затем лишилась трех футболистов – Марлона Лопеса Морено, Карлоса Монтенегро и Карлоса Чаваррии. Все они принимали участие в игре, а по ее окончании вызвали проституток в отель.
Главный тренер команды Анри Дуарте рассказал, что его разбудила служба безопасности и показала видео, как футболисты идут в отель. Чаваррию и Монтенегро выгнали сразу, затем тренер зашел в комнату Лопеса и заметил выходящую из душа девушку. «Я сказал ему доделать все свои дела, потом собираться и уезжать домой», – сообщил Дуарте.
21 июня Никарагуа сыграет против Гаити, а через четыре дня – со сборной Бермудских островов.
Сборная Никарагуа всего пятый раз участвует в этом турнире. В сыгранных 16 матчах одна ничья и 15 поражений. Разница мячей – 6:46.