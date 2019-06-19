Легионеры РПЛ почти вытащили Перу в 1/4 Копы. Гол+пас игрока «Локо», ассист футболиста «Краснодара»
Сборная Перу обыграла команду Боливии во втором туре Кубка Америки со счетом 3:1.
Главное:
• Боливия открыла счет с пенальти. Интересное переплетение: отличился экс-игрок «Шахтера» Морено, реализовав пенальти за игру рукой защитника киевского «Динамо» Самбрано (а еще он играл за «Рубин»).
• Лучший бомбардир в истории сборной Перу Паоло Герреро сначала сравнял счет (ассист на счету принадлежащего «Краснодару» Куэвы), а затем отдал голевой пас на Фарфана – 2:1 в пользу перуанцев. По игре они были сильнее и могли побеждать с более комфортным счетом, но реализовали момент лишь под конец (отличился вышедший на замену Флорес).
• У Куэвы еще и десятый голевой пас за сборную. А Перу не проиграл боливийцам в последних семи матчах.
• Теперь в активе Перу четыре очка, ниже третьего места в группе команда не опустится независимо от всех оставшихся матчей, поскольку Боливия проиграла в первых двух турах и очков не имеет вообще.
• Чтобы НЕ выйти в плей-офф, перуанцам нужно стать худшей из третьих команд в трех группах, что практически нереально с четырьмя набранными очками.
В последнем туре Перу сыграет с Бразилией и попытается добиться лучшей позиции, что будет важно при распределении четвертьфиналистов по парам. C третьего места в группе А перуанцы попадут на победителя группы С (вероятно, Уругвай), а со второго – на вторую команду в В (пока очень похоже на Аргентину). Лучше выиграть группу, тогда достанется третья команда из В или С.