Странный старт Кубка Америки: Бразилия в нетрадиционной форме, долго не могла забить, у Коутиньо дикая цифра по отборам

Первый матч Кубка Америки-2019 завершился победой Бразилии над Боливией – 3:0.

В первом тайме голов не было, после перерыва Коутиньо реализовал пенальти на 50-й минуте, назначенный с помощью VAR , а через три минуты оформил дубль. Разгром Боливии обеспечил Эвертон.

• Боливия считается аутсайдером турнира, но в последние годы регулярно отбирала очки у Бразилии – всего одно поражение в пяти матчах до сегодняшней встречи.

• Коутиньо – лучший игрок матча, он не только забил два гола, но и чаще всех бил по воротам (5) и отдавал ключевые передачи (4). Неожиданно: больше всех отборов тоже совершил Коутиньо – шесть за матч, на клубном уровне у него не более 0,5 в среднем за игру.

• Лидером по перехватам стал Каземиро (8). Тьяго Силва отдал всего три неточные передачи из 85.

• Интересно, что Бразилия играла не в традиционной желтой-синей форме, а в бело-синей. Это в честь первой победы на турнирах Кубка Америки, которая случилось ровно 100 лет назад – в 1919 году.