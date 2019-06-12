Лунев скандалил в аэропорту: был пьян, ругался, заплатил штраф

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев устроил скандал в московском аэропорту Внуково. Он возвращался в Санкт-Петербург из Нижнего Новгорода, где Россия вчера обыграла Кипр (1:0). Лунев в том матче остался на скамейке.

О ситуации в аэропорту говорили весь день, но теперь конфликт разрешился. Вот все главные факты об этой ситуации:

Первым новость сообщил телеграм-канал Baza. Там написали, что скандал начался перед посадкой на борт до Санкт-Петербурга. Лунев находился в состоянии алкогольного опьянения и нецензурно ругался на сотрудников авиакомпании «Россия». Те вызвали полицию – Лунева забрали в отделение.

В крови Лунева обнаружили 0,77 промилле алкоголя. На него составили протокол о мелком хулиганстве, поэтому Лунев выплатил штраф в тысячу рублей. Когда Лунев скандалил, рядом с ним находился его друг Дмитрий Волкотруб.

Сам Лунев уже рассказал свою версию конфликта: «Наверное, я отреагировал немного резко на сотрудника, потому что у нас рейс закрывался, нам надо было оплатить багаж, а человек просто тянул время. Я резко отреагировал, сказал, что надоело. У нас задача была уехать и все, мы никого не трогали, никому не мешали. Слово за слово, он тянул, тянул, и потом я просто на эмоциях», – рассказал Лунев в интервью РЕН ТВ.

На этом все и закончилось. В Санкт-Петербург Лунев все-таки улетел, но выезд на матчи сборной прошел для него неудачно. В играх с Сан-Марино и Кипром в воротах играл Гилерме. Он не пропустил ни одного мяча.

Зато Лунев хорошо провел сезон: вместе с «Зенитом» он стал чемпионом России. Всего Лунев выходил в РПЛ в 29 матчах, пропустил 27 голов и 10 раз отыграл на ноль.